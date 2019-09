Flüchtig nach Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

48165 Münster (ots) - Am Samstagabend (28.9., 23:00 Uhr) kam vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit ein blauer Peugeot von der Fahrbahn der Straße Am Roggenkamp ab und prallte gegen einen in Höhe Hausnummer 144 geparkten schwarzen Opel. Nach der Kollision schleuderte der Peugeot zurück auf die Fahrbahn. Der geparkte Opel hingegen prallte durch die Wucht des Zusammenstoßes gegen einen ebenfalls geparkten Mitsubishi, der wiederum mit einen geparkten Mercedes zusammenstieß.

