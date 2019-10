A 42 bei Gelsenkirchen - Verkehrsunfall mit Lkw

Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch, 02.10.2019, gegen 02.05 Uhr ereignete sich auf der A 42 in Fahrtrichtung Duisburg in Höhe der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Bismarck ein Verkehrsunfall mit einem Lkw. Dabei kam die Sattelzugmaschine mit Auflieger aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Gespann blieb jeweils zur Hälfte auf dem Grünstreifen und auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Der 38jährige Fahrer aus den Niederlanden überstand den Unfall unverletzt. Zur Zeit wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt. Der Lkw wird im Laufe des Vormittags mit einem Kran geborgen. Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen ist mit einer Vollsperrung zu rechnen. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

