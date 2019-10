Am Dienstagabend (2.10., 21:20 Uhr) meldete sich ein Bewohner

eines Mehrfamilienhauses in Ennigerloh bei der Polizei und

informierte über einen lautstarken Streit in einer angrenzenden

Wohnung. "Nach bisherigen Ermittlungen stritten sich ein 43-jähriger

Mann und seine 49-jährige Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung",

erläuterte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt (3.10.) in Münster.

"Im Verlauf des Streits wurde die Ehefrau vermutlich durch

Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Sie verstarb noch in der

Nacht an den Folgen der Verletzungen."

Polizeibeamte nahmen den Ehemann am Tatort vorläufig fest. Zur

Klärung des Tathergangs und zu den Hintergründen der Tat ist eine

Mordkommission des Polizeipräsidiums Münster unter der Leitung von

Kriminalhauptkommissar Joachim Poll im Einsatz.

Die Staatsanwaltschaft Münster hat beim Amtsgericht Münster die

Obduktion der Verstorbenen beantragt. Es wird nachberichtet.

Für Medienanfragen ist Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter

der Rufnummer 0172 2913810 zu erreichen.

