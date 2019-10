Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs - Radfahrer beim Zusammenstoß verletzt

48143 Münster (ots) - Zwei junge Leute nutzten am Mittwochabend (2.10., 23:15 Uhr) einen E-Scooter um vom Festgelände am Albersloher Weg in die münstersche Innenstadt zu kommen. Die beiden 21 und 28 Jahre alten Oktoberfestbesucher fuhren gemeinsam auf dem Roller in verkehrter Richtung auf dem Radweg. Hier kollidierten sie mit einem entgegenkommenden Radfahrer, der in Richtung Gremmendorf unterwegs war.

Von Anonymous User