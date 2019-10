Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den 16-Jährigen auf der

Bahnhofstraße. Der Jugendliche schlich um die abgestellten Autos und

versuchte diese aufzubrechen. Der Zeuge wählte die "110" und

beobachtete den Täter weiter. Als die Beamten ankamen, rannte der

16-Jährige davon und ließ eine Tüte zurück. Nach wenigen Metern

holten die Polizisten den Täter ein und nahmen ihn fest.

Nach ersten Ermittlungen brach der Münsteraner an einem Toyota und

einem Citroen die Schlösser auf. In das Fahrzeuginnere kam er nicht.

In der zurückgelassenen Tüte entdeckten die Beamten Werkzeug und ein

Navigationsgerät. Der 16-Jährige hatte ein Handy dabei, das

augenscheinlich nicht ihm gehört. Die Ermittlungen zur Herkunft der

Gegenstände dauern an.

Den Münsteraner erwartet ein umfangreiches Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell