Elektrisch angetriebenes Skateboard gestoppt

Münster (ots) - Ein elektrisch angetriebenes Skateboard wurde gestern (07.10.19) gegen 12:55 Uhr von einem Fahrradpolizisten am Aasee gestoppt. Der 22-jährige Fahrer war dem Polizisten aufgefallen, weil er mit zügiger Geschwindigkeit, ohne dabei antreten zu müssen, unterwegs war. In der Hand hielt er dabei eine Fernsteuerung, mit der er sein Skateboard ansteuerte. So konnte er etwa 20 km/h erreichen. Der Beamte klärte den jungen Mann über die Unzulässigkeit dieses Gefährts auf untersagte die Weiterfahrt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Von Anonymous User