"CHECK YOUR BIKE" - 60 Sekunden für Deine Sicherheit

Münster (ots) - Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Münster überprüfen am Freitag (11.10., 10 Uhr) an der Corrensstraße vor der Uni-Mensa unter dem Motto "Check your bike - 60 Sekunden für Deine Sicherheit" kostenlos Fahrräder auf ihre Verkehrssicherheit.