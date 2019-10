Erkenntnisse der Polizisten sowie Hinweise der Anwohner zeigen,

dass dort des Öfteren die Geschwindigkeit überschritten wird. Bei

einer wiederkehrenden Geschwindigkeitskontrolle an dortiger Stelle

war die 25-Jährige nahezu doppelt so schnell unterwegs, als erlaubt.

Sie muss nun mit zwei Punkten in Flensburg, einem dreistelligen

Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell