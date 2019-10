20-Jähriger für mehrere Eigentumsdelikte verantwortlich - Untersuchungshaft

Anfang September (11.9.) entwendete der 20-Jährige aus eine

Sporthalle am Hansaring Bargeld, zwei Tage später knackte er an der

Hamburger Straße einen Pkw und entwendete an der Wolbecker Straße ein

Fahrrad. Polizisten stellten ihn und fanden bei der Überprüfung zudem

Diebesgut aus einem weiteren Pkw-Aufbruch an der Kärntner Straße von

einem Tag zuvor (10.9.). Am 22. September brach er in ein Auto an der

Augustastraße ein, einen Tag später in ein Fahrzeug an der

Weißenburgstraße.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ

Haftbefehl und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell