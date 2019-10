Einbruch am Vorländerweg - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen Donnerstagabend (10.10., 18:25 bis 20:30 Uhr) in ein Haus am Vorländerweg ein. Die Diebe schlugen ein Fenster ein und stiegen durch das Loch in die Räume. Dort suchten die Einbrecher nach möglichem Diebesgut und flüchteten mit einem Handy, einem Portmonee und Schmuck in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Von Anonymous User