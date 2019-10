"Dawai, dawai, schnell, schnell" - Räuber erbeutet Tageseinnahmen

Münster (ots) - Ein unbekannter Täter raubte am Samstagabend (12.10., 20:55 Uhr) ein Geschäft an der Schulte-Hermann-Straße in Roxel aus. Der Räuber kam kurz vor Geschäftsschluss in den Laden, hielt dem Angestellten ein Messer entgegen und forderte Bargeld. Dabei rief er immer wieder "dawai, dawai, schnell, schnell". Als der 23-Jährige ihm den Kasseneinsatz entgegen hielt, schnappte der Täter sich die gesamte Lade und verschwand mit der Beute Richtung Pienersallee.

Von Anonymous User