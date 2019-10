Münster (ots) - Unbekannte Täter brachen am Samstagabend (12.10., 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr) innerhalb einer Stunde in ein Haus an der Albachtener Straße ein. Die Diebe hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten das Schlafzimmer und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

