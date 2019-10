Einsatz in Ascheberg - vermeintlich Verdächtiger meldet sich bei der Polizei

Münster / Ascheberg (ots) - Nach einem Polizeieinsatz am Sonntagabend (13.10., 20:33 Uhr) an der Neuen Herberner Straße in Ascheberg meldete sich heute (14.10.) der vermeintlich verdächtige Mann bei der Polizei.