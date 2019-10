Ein Ehepaar aus Münster fand einen Flyer im Briefkasten, mit dem

die Betrüger vortäuschten, seriöse Anbieter von Dienstleistungen zu

sein. Die 81- und 88-jährigen Bewohner beauftragten das Duo mit

Arbeiten an ihrem Haus. Nachdem schon einige Reparaturen durch die

Täter durchgeführt wurden, gaben sie an, Bargeld für ein Bankgeschäft

zu benötigen. Das Geld würde das Ehepaar in wenigen Tagen

zurückerhalten.

Erst ein aufmerksamer Bankangestellter witterte die miese Masche

und hielt den 88-Jährigen von einer Herausgabe des Geldes ab.

Ein Täter ist circa 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er hatte

schwarze Haare, einen schwarzen Bart und ist augenscheinlich

Südländer. Er sprach Hochdeutsch und trug einen Anzug mit Krawatte.

Der Zweite ist circa 25 Jahre alt, hatte schwarze Haare und eine

korpulentere Statur. Er ist auf den Überwachungsbildern aus der Bank

zu sehen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell