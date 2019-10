Handtaschen aus Fahrradkörben gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte entwendeten Montag und Dienstag aus insgesamt vier Fahrradkörben Handtaschen mit Wertgegenständen. Ein Dieb schnappte sich am Montag (14.10.) gegen 13:30 Uhr an der Weseler Straße unbemerkt die Beute. Am Dienstag griffen sich Unbekannte um 11:15 Uhr an der Appelbreistiege, um 15:15 Uhr an der Straße "Zum Hiltruper See" und an der Dodostraße um 15:55 Uhr Handtaschen aus Körben. Die 81-jährige Dame, deren Tasche an der Dodostraße gestohlen wurde, beschrieb einen Verdächtigen, wie folgt: Circa 20 Jahre alt, schmale Statur, 1,65 Meter groß und er war mit einem dunklen Kapuzenshirt bekleidet.

Von Anonymous User