48165 Münster (ots) - Am Freitagvormittag (18.10.; 11:20 Uhr) fuhr eine 37-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Marktallee in Richtung Westfalenstraße. An der Einmündung Hohe Geest erfasste die Radfahrerin eine 84-jährige Fußgängerin, die am dortigen Überweg die Marktallee überqueren wollte.

Von Anonymous User