48151 Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (20.10.; 02:05 Uhr) fuhr ein 18-jähriger Radfahrer auf der Ludgeristraße in Richtung Kreisverkehr. Einer Polizeistreife fiel das unbeleuchtete Rad auf. Ihre Aufforderung an den Radfahrer anzuhalten, ignorierte er mit einem entschlossenen "Nö" und flüchtete in die Straße Am Kanonengraben.

