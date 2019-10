In der darauffolgenden Nacht (20.10.; 0:15 Uhr) hebelten

unbekannte Täter ein Fenster am Kardinal-von-Galen-Gymnasium auf. Sie

gelangten auf diese Weise in einen Zum Roten Berge gelegenen

Unterrichtsraum. Aufgrund eines ausgelösten Alarms flüchteten die

Einbrecher unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell