48167 Münster (ots) - Am Freitagnachmittag (18.10.) entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 16:00 bis 22:00 Uhr auf dem Friedhof an der Homannstraße eine Bronzeskulptur. Die Skulptur zeigt eine Heilige und trägt die Sockelinschrift "K.D.02".

Von Anonymous User