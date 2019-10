Traktor-Demonstration in Münster - Rund 950 Traktoren in der Innenstadt unterwegs

48147 Münster (ots) - "So viele Ackerschlepper waren noch nie in Münsters Innenstadt unterwegs", erklärte der Einsatzleiter, Polizeihauptkommissar Klaus Laackman, heute (22.10.) nach Ende des Aufzuges in Münster. "Rund 950 Traktoren beteiligten sich am Protest in Münster, der 9 km lange Rundkurs konnte nicht alle Fahrzeuge aufnehmen." Die ersten Fahrzeuge erreichten den Startplatz an der Corrensstraße bereits bevor die letzten Fahrzeuge überhaupt zur Rundfahrt starten konnten.