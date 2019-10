Einer der beiden maskierten Räuber betrat, mit einer Schusswaffe

bewaffnet, am Nachmittag den Laden. Die 29-jährige Angestellte hielt

sich gerade im Lager auf, als sie durch das akustische Eingangssignal

auf den Täter aufmerksam wurde. Der Räuber kam auf die Steinfurterin

zu, bedrohte sie mit der Waffe und forderte sie auf, die Kasse zu

öffnen. Zögerlich kam die 29-Jährige der Forderung nach und steckte

das Geld aus der Lade in eine vom Täter mitgebrachte Tasche.

Währenddessen näherte sich der Komplize des Räubers, der am Eingang

Schmiere stand. Um die Übergabe zu beschleunigen, griffen die Täter

auch in die Kasse und schnappten sich Scheine. Als eine Zeugin in den

Markt kam, flüchteten die Täter mit der Beute in Richtung des

Wohngebietes "Am Schütthook".

Der Haupttäter ist etwa 1,70 Meter groß, circa 25 Jahre alt, hat

eine stabile Figur, einen sonnengebräunten Teint und sprach

akzentfrei Deutsch. Er war mit einem Kapuzenpullover und einer

schwarzen Jacke bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen

und sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch bedeckt.

Sein Komplize ist etwas kleiner, circa 20 Jahre alt und schlank.

Er war mit einer beigen Kopfbedeckung bekleidet und hatte ein

schwarzes Tuch vor dem Gesicht.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0

entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell