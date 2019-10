Nach dem Raub auf ein Geschäft in Roxel am Abend des 12. Oktober,

nahm die Polizei heute (25.10.) einen 27-jährigen Münsteraner fest.

Der Tatverdächtige war zuvor durch Hinweise aus der Bevölkerung in

das Visier der Ermittler geraten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft

erließ ein Richter einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung des

27-Jährigen. Die Beamten trafen den Münsteraner heute Vormittag zu

Hause an, bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten sie

Beweismaterial sicher.

In der polizeilichen Vernehmung räumte der 27-jährige Münsteraner

die Tat ein. Als Motiv für den Raubüberfall gab er Geldsorgen an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der Beschuldigte noch heute

Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell