Die 28-Jährige fuhr mit ihrer Leeze auf dem Radweg in Richtung Schlossplatz und

beabsichtige die Kreuzstraße zu überqueren. Der Unbekannte wollte mit seinem

schwarzen SUV nach rechts in die Kreuzstraße abbiegen und nahm der Münsteranerin

die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, die Frau stürzte auf die Straße und

verletzte sich leicht. Der Autofahrer stoppte kurz und flüchtete dann in dem

Wagen mit münsteraner Kennzeichen.

Der Fahrer ist etwa 1,75 Meter groß, mitte 40 und trug schwarze Arbeitskleidung.

Er hat helle, grün-graue Augen, blonde, kurze und teils lichte Haare und einen

Drei-Tage-Bart.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell