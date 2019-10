Handy während Restaurantbesuch aus Jacke gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Eine böse Überraschung erlebte am Montag (28.10., 14:25 bis 14:46 Uhr) eine 26-jährige Münsteranerin, als ihr während eines Restaurantbesuchs in der Königsstraße das Handy entwendet worden war. Dieses hatte sie in der Jacke verstaut, welche sie über die Stuhllehne legte. Als sie das Mobiltelefon nach einiger Zeit hervorholen wollte, bemerkte sie, dass es verschwunden war.

Von Anonymous User