Gartengeräte aus Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - In der Nacht von Mittwoch (30.10.) auf Donnerstag (31.10.) zwischen schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Firmenfahrzeugs ein und entwendeten mehrere Gartengeräte von der Ladefläche. Das Fahrzeug des Garten- und Landschaftsbau Unternehmens stand ab 17:00 Uhr am Holtmannsweg. Am nächsten Morgen um 06:00 Uhr waren dann 4 Heckenscheren, 2 Kettensägen, ein Laubblasgerät und 2 Motorsägen der Marke Stil im Wert von 2.500 Euro aus dem VW Crafter verschwunden.

Von Anonymous User