Pkw überschlägt sich auf der Autobahn 1 - Insassen leicht verletzt

Lengerich/Münster (ots) - Auf der Autobahn 1 kam es am Mittwochabend (30.10.; 20:15 Uhr) bei Lengerich zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 24-jährige Frau aus Mönchengladbach war in Richtung Dortmund unterwegs und überholte mit ihrem Kia einen Lkw, als sich von hinten ein anderes Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Als dieses hinter ihr aufblendete, erschrak die Frau, bremste stark ab und steuerte ihr Fahrzeug ruckartig nach rechts vor den Lkw. Der 44-jährige Lkw-Fahrer aus Polen konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Heck des Pkw. Dieser überschlug sich durch die Kollision und blieb im Grünstreifen stehen. Die Fahrerin des Kia und ihr Beifahrer verletzten sich dabei leicht. Der entstandene Schaden beträgt rund 14.000 Euro.

Von Anonymous User