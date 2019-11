Auto erfasst Radfahrer - 48-jähriger Münsteraner schwer verletzt

Münster (ots) - Schwer verletzt wurde am Donnerstagnachmittag (31.10., 16:55 Uhr) ein 48-jähriger Fahrradfahrer in Münster Gremmendorf. Ein 37-jähriger Autofahrer war auf dem Angelmodder Weg unterwegs und wollte nach rechts in den Amselweg abbiegen. Dabei übersah er den 48-jährigen Radfahrer, der nach ersten Erkenntnissen den Radweg in falscher Richtung befuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Von Anonymous User