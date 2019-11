Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und einer schwer verletzten Person

BAB A43, Fahrtrtg. Wuppertal, km 89,0, Gem. Münster (ots) - Am Freitag, den 01.11.2019, gegen 16.00 Uhr, befährt ein 63-jähriger Fahrzeugführer aus Coesfeld mit seinem Klein-LKW die BAB A43 in Fahrtrichtung Wuppertal. Hierbei nutzt er den rechten von zwei Fahrstreifen. Zeitgleich befährt eine 27-jährige Fahrzeugführerin aus Münster mit ihrem PKW die BAB A43 in gleicher Fahrtrichtung. Sie nutzt hierbei den linken Fahrstreifen und ist im Begriff, den Klein-LKW zu überholen. Zu diesem Zeitpunkt nähert sich von hinten ein 54-jähriger PKW-Fahrer aus Haltern mit seinem Fahrzeug, ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen, und schließt aufgrund seiner höheren Geschwindigkeit schnell zum Fahrzeug der 27-jährigen auf. Aus unbekannter Ursache gelingt es dem 54-jährigen nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen. In der Folge fährt er von hinten auf den Klein-LKW auf. Dieser wird durch den Aufprall nach links abgelenkt und kollidiert mit dem PKW der 27-jährigen. Anschließend kommt der Klein-LKW ins Schleudern, dreht sich mehrfach und kommt letztlich im Böschungsbereich des rechtseitig angrenzenden Grünstreifens zum Stehen. Der 63-jährige verletzt sich bei dem Unfall schwer und muss mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt werden. Die übrigen Fahrzeugführer bleiben unverletzt. Der Klein-LKW und das Fahrzeug der 27-jährigen müssen von Abschleppunternehmen von der BAB entfernt werden. Es entsteht ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme, Bergung der Verletzten, Abtransport der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Unfallstelle wird die Richtungsfahrbahn für ca. 25 min gesperrt, anschließend wird der Verkehr für weitere ca. 35 min einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet. Es kommt in der Spitze zu einem Rückstau von ca. 2 km.

