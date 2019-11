Gyrosmesser, Bargeld und Trinkgelddose bei Einbrüchen gestohlen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Zwei Gyrosmesser und einen dreistelligen Bargeldbetrag entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch an der Wolbecker Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag (1.11., 23:45 Uhr bis 2.11., 11:00 Uhr). Die Einbrecher öffneten gewaltsam ein Oberlicht der Gaststätte und gelangten so in die Innenräume. Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

