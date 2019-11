Als die Frau ihre Leeze auf einem Parkplatz an der Hafenstraße abstellte,

beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, dass ein Unbekannter, der der Münsteranerin

bereits seit einiger Zeit per Fahrrad vom Hansaring aus gefolgt war, sein

Fahrrad ebenfalls abstellte und sich der 43-Jährigen von hinten näherte.

Dann griff der Unbekannte in den Fahrradkorb, entwendete das Portemonnaie der

Münsteranerin und lief in Richtung Hafenpromenade davon. Sein Fahrrad ließ er an

Ort und Stelle zurück. Der Zeuge machte die Münsteranerin auf den Diebstahl

aufmerksam und nahm mit ihr gemeinsam die Verfolgung des Täters auf. Dieser kam

der Aufforderung stehenzubleiben nicht nach. Er versteckte sich schließlich

hinter einer Hausecke. Als der Zeuge ihn dort antraf, lag die entwendete

Geldbörse wenige Meter vom Täter entfernt auf dem Boden. Der Zeuge und die

Geschädigte verständigten die Polizei. Der Dieb flüchtete erneut, dieses Mal in

Richtung Cineplex. Aus der Geldbörse wurde nichts entwendet.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er trug zur Tatzeit dunkle

Kleidung, hatte ein gepflegtes Aussehen, kurze dunkle Haare und einen

Stoppelbart. Er wird als südländisch aussehend beschrieben. Bei dem Fahrrad, das

er zurückgelassen hatte, handelt es sich um eine schwarzes Damenrad mit roter

Aufschrift der Marke Pegasus. Die Beamsten stellten es sicher.

Hinweise nimmt die Polizie unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell