Insgesamt stellten die Beamten knapp 70 Verstöße von Radfahrerinnen und

Radfahrern und Autofahrerinnen und Autofahrern fest.

Auffällig war beispielhaft gestern, dass 40 Radlerinnen und Radler ihr Licht zum

Abend hin nicht eingeschaltet oder gar kein Licht am Fahrrad hatten. Bei diesen

Kontrollen im Stadtgebiet stoppten die Beamten auch mehrere telefonierende

Radlerinnen und Radler, die so ins Gespräch vertieft waren, dass sie die

Kontrolle zunächst nicht bemerkten.

Die Polizei Münster appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Regeln

des Straßenverkehrs zu halten und aufmerksam mit sich und den anderen zu sein.

Dies gilt auch jetzt gerade in der schneller anbrechenden Dunkelheit.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell