Münster (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (4./5.11.) schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 20 Uhr bis 6:30 Uhr an der Amelsbürener Straße, der Wichernstraße und der Maximilianstraße die Seitenscheiben von vier Pkw ein.

Von Anonymous User