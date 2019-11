Münster (ots) - Die Polizei Münster informiert mit Unterstützung der DEKRA am Samstag (9.11.) in der Zeit von 10 bis 14 Uhr Interessierte zu den Gefahren beim Abbiegen. Diese Gefahrensituationen werden am Ludgerikirchplatz mit einem LKW und farblichen Bodenmarkierungen dargestellt.

