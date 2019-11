Münster (ots) - Am Dienstagabend (5.11., 18 bis 20 Uhr) entwendeten Unbekannte aus der Handtasche einer 35-Jährigen die Geldbörse. Die Münsteranerin saß in einer Lokalität an der Steinfurter Straße und hatte die Tasche außerhalb ihres Blickfeldes über einen Stuhl gehangen. Als die Frau bezahlen wollte stellte sie den Diebstahl fest. In der Geldböse waren Bargeld, Ausweise und Bankkarten.

