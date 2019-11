48153 Münster (ots) - Am Freitagmittag (8.11.; 13:15 Uhr) fuhr ein Radfahrer aus Hiltrup kommend auf dem Radweg der Hammer Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Auffahrt von der Trauttmansdorffstraße auf die Hammer Straße missachtete ein 60-jähriger PKW-Fahrer den Vorrang des Radfahrers und erfasste der Radfahrer mit seinem Fahrzeug.

Von Anonymous User