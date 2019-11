In diesem Zeitraum besteht für die Bürgerinnen und Bürger keine Möglichkeit

persönlich dort eine Anzeige zu erstatten.

Anzeigen können alternativ rund um die Uhr im Präsidium am Friesenring, in der

Polizeiwache an der Moltkestraße oder in der Polizeiwache Innenstadt an der

Julius-Voos-Gasse aufgegeben werden.

Generell besteht seit längerem auch die Möglichkeit unter

https://service.polizei.nrw.de/anzeige online eine Anzeige zu erstatten.

Trotz der Renovierungsarbeiten ist die polizeiliche Präsenz in den zuständigen

Stadtteilen zu jedem Zeitpunkt weiterhin gewährleistet.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell