Diebe entwenden Motorroller an der Kanalstraße - Polizei stellt betrunkenen Fahrer

Münster (ots) - Am Sonntagmorgen (10.11., 02:44 Uhr) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei unbekannte Täter an der Kanalstraße dabei, wie sie einen Motorroller entwendeten und darauf Richtung Wibbeltstraße fuhren. Er alarmierte die Polizei, die Beamten entdeckten die Täter an der Kreuzung Wibbeltstraße Ecke Langemarckstraße. Während die Polizisten den 19-jährigen Fahrer des Rollers festhalten und zur Wache bringen konnten, flüchtete der Komplize unerkannt Richtung Kleingartenanlage "Frohe Stunde".