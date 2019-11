Der Münsteraner war mit dem Fiat in Richtung Greven unterwegs. Aus bislang

ungeklärter Ursache kam er in den Grünstreifen. Der Wagen kippte auf die Seite,

Rettungskräfte bargen den leicht verletzten 20-Jährigen aus dem Auto und

brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass für den Wagen keine

Versicherung besteht. Den Münsteraner erwartet ein Strafverfahren wegen

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Für die Unfallaufnahme und Bergung des Fiat war die Sprakeler Straße für etwa 45

Minuten komplett gesperrt, weitere 30 Minuten konnte der Verkehr einspurig an

der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell