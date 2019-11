3,7 Promille: Polizei stoppt betrunkenen Lkw-Fahrer an der Kölner Straße

Münster (ots) - Am Montagabend (10.11.; 16.35 Uhr) bemerkte ein aufmerksamer Zeuge auf dem Gelände einer Firma an der Kölner Straße einen augenscheinlich angetrunkenen 39-Jährigen. Der Mann aus der Ukraine ließ dort seinen LKW beladen. Der Zeuge rief die Polizei und hinderte den LKW-Fahrer an der Weiterfahrt. Die alarmierten Beamten stellten bei dem 39-Jährigen einen Atemalkoholwert von 3,7 Promille fest. Er musste auf der Wache eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Den 39-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.