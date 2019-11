Falsche Polizisten am Telefon - Angerufene erkennen Betrugsmasche und legen auf

Münster (ots) - Am Montagmittag (11.11.) riefen Unbekannte bei zwei Münsteranern im Damaschkeweg und in der Straße "Im Dahl" an und gaben sich als Polizisten aus. Die Anrufer berichteten in beiden Fällen, dass in der jeweiligen Nachbarschaft eine Einbrecherbande festgenommen wurde, und fragten nach den Vermögenswerten der Leute. Beide Angerufene erkannten sofort die Betrugsmasche und beendeten das Gespräch.

