Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus am Helene-Weigel-Weg

Münster (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (11.11./12.11., 19:30 Uhr bis 4:30 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Wohn- und Geschäftshaus am Helene-Weigel-Weg ein. Sie erbeuteten mehrere Laptops, Smartphones sowie Bargeld.