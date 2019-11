Der Unbekannte fuhr rückwärts auf die auf dem Gehweg stehenden und auf den Bus

wartenden Schüler an der Haltstelle "Mauritzfriedhof" zu. Zuvor hatte eins der

Kinder mit einem Laser-Pointer auf vorbeifahrende Autos geleuchtet. Dadurch

provoziert wollte der Unbekannte, der mit seinem Wagen an der Haltstelle schon

vorbeigefahren war, den Schüler zur Rede stellen. Der Autofahrer nahm den

Laser-Pointer an sich und flüchtete, nachdem ihm der Hinweis auf das Überfahren

des Fußes der 11-Jährigen gegeben wurde, in Richtung Ost-Bad. Die Schülerin

bemerkte erst später Schmerzen, suchte einen Arzt auf und erstattete Anzeige.

Der Fahrer ist etwa 1,75 Meter groß, circa 31 bis 32 Jahre alt und muskulös. Er

hat braune Augen und einen 4- bis 5-Tage-Bart. Bei dem Wagen soll es sich um ein

schwarzes, längeres Auto handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell