Münster (ots) - Nach einem Einbruch in ein Kinder- und Jugendhospiz an der Straße Sankt-Mauritz-Freiheit 24 sind die Diebe Ermittlungen zufolge mit dem gestohlenen "Königkinder"-Smart in Münster unterwegs. Bei dem Einbruch entwendeten sie neben mehreren Laptops den Originalschlüssel und flüchteten mit dem weißen Wagen mit der auffälligen Folierung.

Von Anonymous User