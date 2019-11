Ein 39-Jähriger stand mit seinem Skoda am Friesenring vor der roten Ampel in

Richtung York-Ring. Als die Ampel für die Rechtsabbieger auf Grün wechselte,

fuhr der Münsteraner irrtümlich auch mit seinem Wagen an und in den

Kreuzungsbereich herein. Hier wurde das Auto von dem Mercedes-Benz eines

24-Jährigen Billerbeckers seitlich erfasst, der von der Grevener Straße nach

links in den Friesenring abbog. Der Skoda schleuderte über die Straße und kam an

einer Hauswand zum Stehen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzten in ein

Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt

werden. Es entstand Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell