Polizei sucht Hinweise nach Diebstahl aus Auto

Münster (ots) - Am Dienstag (19.11., 18.30 Uhr) bemerkten Zeugen in der Straße "Am Kanonengraben" Ecke Ludgeriplatz, dass ein unbekannter Dieb die Beifahrerscheibe eines dort geparkten blauen Ford Fiesta einschlug. Er entwendete anschließend einen schwarzen Rucksack vom Rücksitz. Der Täter flüchtete mit der Beute über die Promenade in Richtung Hauptbahnhof. Die Zeugen alarmierten die Polizei.

Von Anonymous User