Auf Weihnachtsmärkten tummeln sich viele Menschen - Polizei zeigt täglich Präsenz und warnt vor Taschendieben

Münster (ots) - Zu den am Montag (25.11.) startenden Weihnachtsmärkten in der Innenstadt warnt die Polizei vor Taschendieben. Die Täter nutzten das Gedränge und entwenden schnell und unbemerkt Geldbörse, Smartphones und andere Wertsachen. 2018 wurden in den Wochen vor Weihnachten knapp 60 Anzeigen wegen Taschendiebstahls in der Innenstadt von Münster erstattet.

Von Anonymous User