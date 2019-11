Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus in Gremmendorf - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Ein unbekannter Einbrecher flüchtete am Samstagabend (23.11., 23:00 Uhr) nach einem versuchten Einbruch in ein Zweifamilienhaus auf dem Böddingheideweg in Gremmendorf. Eine aufmerksame Zeugin vernahm Geräusche, wählte den Notruf der Polizei und sah noch den dunkel gekleideten, schlank wirkenden Täter, der die Flucht ergriff. Der Einbrecher hatte vor dem Haus abgestellte, gestapelte Dachpfannen als Kletterhilfe genutzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.