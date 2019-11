Bei Kontrolle gestohlenes Fahrrad entdeckt

Münster (ots) - Polizisten endeckten am Dienstag (26.11., 14.05 Uhr) bei einer Kontrolle an der Weseler Straße ein gestohlenes Fahrrad. Die Beamten stoppten den 37-Jährigen auf dem Rad nach einem Verkehrsverstoß. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass die Leeze 2015 in Niedersachsen gestohlen wurde. Der Münsteraner konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen, er gab an, das Rad auf einem Flohmarkt gekauft zu haben. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Die Beamten stellten das silberfarbene Bulls sicher.

Von Anonymous User