Drei Einbrüche in Wohnungen in Mecklenbeck

Münster (ots) - Über die Rückseite der jeweiligen Wohnungen stiegen bislang unbekannte Täter am gestrigen Tage (27.11.19) zwischen 11:00 Uhr und 20:30 Uhr in insgesamt drei Wohnungen ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Wohnungen und entwendeten verschiedene Gegenstände. Zeugen, die in der besagten Zeit verdächtige Geräusche oder Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bitte bei der Polizei Münster unter der Telefonnummer 0251-275-0 melden.