Täter entwenden zwei Tresore

Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von gestern (27.11.19) zu heute (28.11.19) in Münster-Hiltrup auf der Marktallee aus einem Geschäftsraum zwei Tresore entwendet. Die Täter stiegen zwischen 19:30 Uhr und 03:50 Uhr in das Geschäftshaus ein. Zwei fest montierte Tresore wurden von der Wand abmontiert und abtransportiert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Münster darum, verdächtige Feststellungen, die im angegebenen Zeitraum auf der Marktallee oder im Nahbereich getätigt wurden, über 0251-275-0 zu melden. Für den Abtransport der Tresore wird unter Umständen ein Fahrzeug eingesetzt worden sein.

Von Anonymous User